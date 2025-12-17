Zejd Rexhepi: Nuk do të ndodhë shkrirja në një parti pa u përçarë VLEN-i
Kryetari i Lëvizjes Popullit, Zejd Rexhepi ka deklaruar se duke e njohur realitetin tek pothuajse të gjitha partitë politike të VLEN-it, duke i ditur mosmarrëveshjet që i kanë mes veti, qoftë me zv/kryeministrin Fetai, qoftë me ministrin Limani, nuk do të ndodhe një shkrije e VLEN-it pa ndonjë lëkundje tektonike brenda tyre.
“Pa dalë, pa u prish VLEN-i, nuk ndodh shkrirja në një parti politike, jo se nuk do të ishte mirë, do të ishte shumë mirë për skenën politike të ndodhë një gjë e tillë, që të kemi dy blloqe… por megjithatë nuk do të ndodhe duke i njoftë disa nga individët e VLEN-it, të cilët asnjëherë nuk pranojnë të jenë të dytët”, tha Rexhepi.
Ai tha se nëse bie që të kaloje emri i Mexhitit, atëherë i bie që partia e Kasamit të largohet, por mund të ndodh edhe e kundërta.