Zejd Rexhepi nga Çairi: Kur padrejtësia bëhet rregull, revolucioni bëhet detyrim!

Zejd Rexhepi nga Çairi: Kur padrejtësia bëhet rregull, revolucioni bëhet detyrim!

Sonte në fjalimin e tij para përkrahësve të AKI-së, kandidati për kryetar komune për Qytetin e Shkupit, Skender Rexhepi – Zejdi, ka folur rreth momentumit politik ku 19 tetori, gjithandej po shihet si referendum.

Shkrimi i plotë i Zejd Rexhepit:

𝐀𝐋𝐄𝐀𝐍𝐂𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐁Ë𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐏Ë𝐑 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐈𝐌 – Ç𝐀𝐈𝐑⁣⁣
Çairi foli sot me një zë të fortë: dinjitet kombëtar dhe ndryshim real!⁣⁣
Ndër tjerash shpalosëm pjesë nga programi ynë për një Shkup të barabartë e modern që janë përgjigja ndaj padrejtësive që kjo qeveri monoetnike ua bën shqiptarëve çdo ditë.⁣⁣
⁣⁣
Më 19 tetor, votojmë për dinjitet, barazi dhe një Shkup të ri.⁣⁣
⁣⁣
𝐀𝐭ë𝐡𝐞𝐫ë 𝐤𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭ë𝐬𝐢𝐚 𝐛ë𝐡𝐞𝐭 𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐥, 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐛ë𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫𝐢𝐦!⁣⁣
⁣⁣
Na priftë e mbara!

MARKETING

Të ngjajshme

Gjashtë zjarre aktive, tre nën kontroll

Gjashtë zjarre aktive, tre nën kontroll

Ali Ahmeti nënshkruan “Aktin e Çairit” me Osmanin e Zejdin, shpall bashkimin më të madh kombëtar që nga viti 2001

Ali Ahmeti nënshkruan “Aktin e Çairit” me Osmanin e Zejdin, shpall bashkimin më të madh kombëtar që nga viti 2001

Izet Mexhiti: Çairi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi

Izet Mexhiti: Çairi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi

Bujar Osmani: Nuk është thjesht fushatë, është lëvizje gjithëpopullore e rezistencës dhe e shpresës

Bujar Osmani: Nuk është thjesht fushatë, është lëvizje gjithëpopullore e rezistencës dhe e shpresës

Takim i ministrit Mucunski me ministrat e punëve të jashtme të Lituanisë, Egjiptit dhe Jordanisë

Takim i ministrit Mucunski me ministrat e punëve të jashtme të Lituanisë, Egjiptit dhe Jordanisë

(VIDEO) Ibrahimi: VLEN ka sjellë më shumë fonde për komunat se çdo qeveri e mëparshme

(VIDEO) Ibrahimi: VLEN ka sjellë më shumë fonde për komunat se çdo qeveri e mëparshme