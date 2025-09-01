Zejd Rexhepi nga Çairi: Kur padrejtësia bëhet rregull, revolucioni bëhet detyrim!
Sonte në fjalimin e tij para përkrahësve të AKI-së, kandidati për kryetar komune për Qytetin e Shkupit, Skender Rexhepi – Zejdi, ka folur rreth momentumit politik ku 19 tetori, gjithandej po shihet si referendum.
Shkrimi i plotë i Zejd Rexhepit:
𝐀𝐋𝐄𝐀𝐍𝐂𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐁Ë𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐏Ë𝐑 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐈𝐌 – Ç𝐀𝐈𝐑
Çairi foli sot me një zë të fortë: dinjitet kombëtar dhe ndryshim real!
Ndër tjerash shpalosëm pjesë nga programi ynë për një Shkup të barabartë e modern që janë përgjigja ndaj padrejtësive që kjo qeveri monoetnike ua bën shqiptarëve çdo ditë.
Më 19 tetor, votojmë për dinjitet, barazi dhe një Shkup të ri.
𝐀𝐭ë𝐡𝐞𝐫ë 𝐤𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭ë𝐬𝐢𝐚 𝐛ë𝐡𝐞𝐭 𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐥, 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐛ë𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫𝐢𝐦!
Na priftë e mbara!