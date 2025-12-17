Zejd Rexhepi: Ligji për përfaqësim të drejt është tallje, mos deklarimi i përkatësisë etnike e dëmton përfaqësimin

Kryetari i Lëvizjes Populli, Zejd Rexhepi, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se për llogarinë e tij, bëhet fjalë për një propozim ligj që edhe për nxënëset e shkollave fillore do të jetë i turpshëm.
“Jo, për deputetët, jo për një komunitet siç janë shqiptarët 30%, në kuadër të shtetit. Është një propozim ligj i turpshëm me 11 pika nga të cilët gati se asnjëherë nuk është obligative. Asnjëra nuk ka asnjë lloj mekanizëm me të cilën do të jetësohet e njëjta në praktik”, tha Rexhepi.
Ao tha se edhe vet Komisioni i Venecias ka thënë se ligji ishte i mirë por jo përmbajtjesor.
“Pra është vlerësim i tyre jo i yni. Pra atë që ne e kemi bindje nga momenti që e kemi parë, është vlerësim i vet Komisionit, është jo përmbajtjesor, nuk parasheh sanksione për ata të cilët nuk e realizojnë. Nuk parasheh mekanizma apo metodologji se si do të duhet të bijsh përfaqësimin e drejtë”, deklaroi Rexhepi.
Rexhepi tha se është një propozim ligj shumë qesharak, ndërsa pyeti se si do të evidentohet përkatësia etnike në një institucion, ku deklarimi sipas këtij ligji është vullnetarë.

