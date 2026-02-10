Zejd Rexhepi: Kryeministri “haxhi pishman”…

Zejd Rexhepi: Kryeministri “haxhi pishman”…

Skender Rexhepi – Zejd

Brenda 48 orëve, nga “nuk ka problem për shqipen në provimin e jurisprudencës”, kaloi në “duhet ligj i ri, bile me procedurë ndërkombëtare me Komisionin e Vencias”.⁣

Kushtetuta është e qartë. Amandamenti V e garanton shqipen si gjuhë zyrtare. Neni 8 paragrafi 2 përcakton se çdo gjë që nuk është e ndaluar me ligj është e lejuar. Ligji për provimin e jurisprudencës (neni 2, Gazeta Zyrtare nr. 190/2019) flet për kontroll të aftësive profesionale, jo për test gjuhësor. ⁣
Askund nuk ekziston ndalim gjuhësor. Atëherë, ku është pengesa?⁣

Kur një e drejtë që ekziston në Kushtetutë sot shpallet e pamundur e nesër dërgohet për verifikim jashtë vendit, problemi nuk është juridik. Është mungesë e vullnetit për ta zbatuar normën.⁣ Rrjedhimisht del që kemi problem me seriozitetin institucional të qeverisë antishqiptare dhe antikushtetuese.

Komisioni i Venecias është organ këshillimor i Këshillit të Evropës. Opinionet e tij janë rekomandime, jo vendime detyruese. Nuk ekziston ligj në RMV që i bën ato obligative. Një e drejtë kushtetuese nuk ka nevojë për “miratim nga Venecia” për t’u zbatuar.⁣

Tash pritet që zyrtarët e pakicës politike VLEN, vetëm të përsërisin në kor përkthimin e deklaratës skandaloze të Mickoskit.⁣

Zaten, këtyre prej kohësh u mungon uni politik. Të gjorët kishin shpresuar se Mickoski do ta sakrifikonte Fillkovin për ta.

MARKETING

Të ngjajshme

Mendimi filozofik oriental dhe zgjatjet e tij në konceptet postmoderne

Mendimi filozofik oriental dhe zgjatjet e tij në konceptet postmoderne

Universiteti si universitas– Nga telos në teknokraci

Universiteti si universitas– Nga telos në teknokraci

Husein Rizai: Në gjurmët e dijes dhe të ihsanit Hfz. Idirz ef. Idris

Husein Rizai: Në gjurmët e dijes dhe të ihsanit Hfz. Idirz ef. Idris

Prej pagës minimale në iluzionin ekonomik

Prej pagës minimale në iluzionin ekonomik

(De)faktorizimi i politikbërjes shqiptare në Maqedoni nuk është rastësi është zgjedhje

(De)faktorizimi i politikbërjes shqiptare në Maqedoni nuk është rastësi është zgjedhje

Rashid el-Ganushi: 1000 ditë për lirinë, me lejen e Allahut (InshAllah)

Rashid el-Ganushi: 1000 ditë për lirinë, me lejen e Allahut (InshAllah)