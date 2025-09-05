Zejd Rexhepi: Ia prishëm planet Kryetarit të Kuvendit – servilit të VMRO!

Zejd Rexhepi: Ia prishëm planet Kryetarit të Kuvendit – servilit të VMRO!

Kryetari i Lëvizjes Populli, Skender Rexhepi – Zejd, ka reaguar ndaj dështimit të sotëm për mbajtjen e mbledhjes së Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, duke e cilësuar si përpjekje të Kryetarit të Kuvendit për të vepruar jashtë rregullores.

Më poshtë shkrimi i plotë i Rexhepit:

𝐃𝐡𝐞𝐥𝐩𝐫𝐚 𝐤𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐭𝐡ë𝐧ë “𝐫𝐫𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐪𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐫ë𝐭”⁣⁣⁣

Kryetari i Kuvendit – servili i VMRO-së – sot dështoi ta mbajë mbledhjen jashtë rregullores. Pastaj, për të mbuluar turpin, doli me deklaratë se “me koordinim” paska vendosur që ajo të mbahet më 10.09.2025.⁣⁣
⁣⁣
E vërteta është se ai mbledhjen donte ta mbante sot me urdhër, siç është mësuar të urdhërohet vetë. Ne ia prishëm planin – dhe me vendimin tim, mbledhja është caktuar për 10.09.2025.⁣⁣
⁣⁣
Kuvendi nuk është pronë private e partive, por institucion i qytetarëve!⁣⁣
⁣⁣
⁣PS
Dëshminë e keni në foto!

MARKETING

Të ngjajshme

BDI shpall tre kandidatë për kryetarë komunash, u kërkua mobilizim për referendumin e 19 tetorit!

BDI shpall tre kandidatë për kryetarë komunash, u kërkua mobilizim për referendumin e 19 tetorit!

Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Izet Mexhiti: VLEN është ardhmëria e Çairit, jo satelitët e BDI-së!

Izet Mexhiti: VLEN është ardhmëria e Çairit, jo satelitët e BDI-së!

Blerant Ramadani merr sugjerime edhe nga turistët anglez! Çfarë do kishin dashur të shohin ne Matkë!

Blerant Ramadani merr sugjerime edhe nga turistët anglez! Çfarë do kishin dashur të shohin ne Matkë!

(VIDEO) Elmazi: Do ta shfuqizoj tatimin e dyfishtë në seancën e parë të Këshillit Komunal në Saraj!

(VIDEO) Elmazi: Do ta shfuqizoj tatimin e dyfishtë në seancën e parë të Këshillit Komunal në Saraj!

Prokuroria dhe ASK-ja kanë rënë dakord mbi mënyrën për kontrollin e dokumentacionit për pretendimet për përgjime të paligjshme

Prokuroria dhe ASK-ja kanë rënë dakord mbi mënyrën për kontrollin e dokumentacionit për pretendimet për përgjime të paligjshme