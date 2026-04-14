Zejd Rexhepi: Zgjedhjet e fundit në Hungari kanë mesazh të qartë politik edhe për qeverinë e RMV-së

Kryetari i Lëvizjes Populli dhe njëherazi edhe deputet në Kuvendin e RMV-së, Skender Rexhepi – Zejdi, ka komentuar zgjedhjet e fundit në Hungari, ku Viktor Orban ka humbur zgjedhjet e së dielës. Sipas Rexhepit, me humbjen e Orbanit në Hungari, është koha e fundit që Mickoski të tërhiqet nga qëndrimi i tij kundër ndryshimeve kushtetuese, si dhe nga retorika diskriminuese ndaj shqiptarëve dhe gjuhës shqipe, sepse përndryshe fati i Orbanit do t’i bëhet i pashmangshëm.

Postimi i plotë i Zejd Rexhepit në vijim:

Sepse, ajo që i bashkonte Qeverinë e Orbanit me atë të Mickoskit ishin jo vetëm vijat e qarta prosërbe dhe proruse, por mbi të gjitha 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐬𝐨𝐫𝐣𝐚 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐭ë 𝐝𝐲𝐣𝐚 𝐪𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭ë 𝐞 𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐭ë 𝐩ë𝐫𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐭 𝐢𝐳𝐨𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐞 𝐁𝐄-𝐬ë.⁣

Dhe pikërisht ky izolim nga BE-ja ishte i kobshëm për Orbanin dhe solli ndryshimin në Hungari: nga 135 deputetë që kishte partia e tij në zgjedhjet e vitit 2022 (fuqi absolute), në zgjedhjet e së dielës mori vetëm 55 deputetë.⁣

Ky është sinjal i qartë edhe për “fuqinë politike” të VMRO-së së Mickoskit, se izolimi nga BE-ja mund të sjell ndryshim drastik brenda vetëm 4 viteve zgjedhore.⁣

Andaj, tash është koha e fundit që Mickoski të tërhiqet nga qëndrimi i tij kundër ndryshimeve kushtetuese, si dhe nga retorika diskriminuese ndaj shqiptarëve dhe gjuhës shqipe, sepse përndryshe fati i Orbanit do t’i bëhet i pashmangshëm.

Të ngjajshme

Peticioni për pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael arrin 1 milion nënshkrime

Peticioni për pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael arrin 1 milion nënshkrime

Shefi i OKB-së bën thirrje për respektimin e të drejtave të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit

Shefi i OKB-së bën thirrje për respektimin e të drejtave të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit

Diplomatë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani takohen në Islamabad

Diplomatë të lartë nga Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani takohen në Islamabad

BOTA NË FOKUS | Kush e bën të “pamundur” paqen në Lindjen e Mesme?

BOTA NË FOKUS | Kush e bën të “pamundur” paqen në Lindjen e Mesme?

Gjykata Penale: Parashkruhet një dënim për Gruevskin, dy raste ende aktive

Gjykata Penale: Parashkruhet një dënim për Gruevskin, dy raste ende aktive

Kanada pezullon taksat mbi karburantet deri në fillim të shtatorit për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit

Kanada pezullon taksat mbi karburantet deri në fillim të shtatorit për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit