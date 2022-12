Zëdhënësi i Putinit: Askush nuk e do Rusinë

Sekretari i shtypit i Presidentit të Federatës Ruse, Dmitry Peskov, ka thënë se “askush nuk e do Rusinë” në Perëndim.

Këtë deklaratë ai e ka bërë derisa po përgjigjej në një pyetje të një gazetari se “kah po shkon Rusia tani?”.

Dhe kjo deklaratë është shpërndarë nga Anton Gerashchenko, një këshilltar i qeverisë ukrainase, i cili ndau një regjistrim të shkurtër të një interviste të Dmitry Peskov.

Sipas Peskov, marrëdhëniet e Rusisë me vendet perëndimore janë në fazën e konfrontimit, përcjell Telegrafi.

"No one loves us and no one is going to love us much. We don't need that", – Peskov, Putin's press-secretary. pic.twitter.com/TktbnSvghx

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2022