Zëdhënësi i OKB-së bën thirrje për presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet në Gaza
Zëdhënës i Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Thameen Al-Kheetan, ka bërë thirrje për presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet në Gaza.
Al-Kheetan iu përgjigj pyetjeve të korrespondentit të Anadolus në lidhje me sulmet e Izraelit në Gaza dhe Liban, si dhe në Siri, pavarësisht armëpushimit.
Ai bëri thirrje për respektimin e marrëveshjeve të armëpushimit në Gaza, Liban dhe të gjitha rajonet e tjera, duke treguar se të gjitha palët në konflikt duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe ligjin ndërkombëtar humanitar.
“Kemi parë palestinezë të vrarë në operacionet izraelite, veçanërisht përgjatë të ashtuquajturës Vijë e Verdhë. Kjo vijë e papërcaktuar, ku forcat izraelite janë ridislokuar, është e panjohur dhe e papërcaktuar për popullin palestinez. Kemi regjistruar të paktën 75 persona të vrarë përgjatë Vijës së Verdhë”, tha ai duke shtuar se vrasja e palestinezëve ka vazhduar që nga armëpushimi në Gaza.
Duke shpjeguar se civilët vazhdojnë të vriten në Liban, Al-Kheetan theksoi se sulmet izraelite ndaj Libanit janë rritur që kur armëpushimi hyri në fuqi më 27 nëntor 2024.
“Të paktën 127 civilë janë vrarë në Liban nga sulmet izraelite që nga armëpushimi. Nevojiten hetime urgjente dhe të pavarura për të gjitha këto vdekje, si dhe për shkelje të tjera të mundshme të së drejtës ndërkombëtare humanitare të kryera nga të gjitha palët para dhe pas armëpushimit. Drejtësia duhet të vihet në vend, qoftë në Gaza apo në Liban. Ata që janë përgjegjës për shkeljet duhet të mbahen përgjegjës”, u shpreh ai.
Al-Kheetan vuri në dukje se Izraeli zgjeroi zonat që pushtoi pas përmbysjes së regjimit të Bashar Asadit në Siri dhe tha se ata ishin dëshmitarë të sulmeve atje që ndikojnë civilët.
– “Duhet të ketë negociata dhe ato duhet të bazohen në të drejtat e njeriut”
Al-Kheetan deklaroi se kanë qenë dëshmitarë të shkallës së dhunës dhe vuajtjeve ndaj njerëzve në Lindjen e Mesme në dy vitet e fundit dhe vuri në dukje se zgjidhja për çdo konflikt nuk duhet të jetë ushtarake.
“Tani është e qartë se çdo zgjidhje ushtarake (në Lindjen e Mesme) do të çojë vetëm në më shumë vuajtje. Zhvillimet gjatë dy viteve të fundit e kanë konfirmuar këtë. Sot, askush nuk mund të pretendojë se një ndërhyrje ushtarake do t’u sjellë paqe ose drejtësi popujve të rajonit. Duhet të ketë zgjidhje diplomatike. Për t’i dhënë fund të gjitha konflikteve në Lindjen e Mesme, duhet të ketë negociata, dhe këto duhet të bazohen në të drejtat e njeriut”, u shpreh ai.
– “Ishim dëshmitarë të mizorisë në Gaza dhe pamë krime brutale”
Duke tërhequr vëmendjen ndaj situatës në Gaza, Al-Kheetan tha se civilët atje po vuajnë shumë.
“Ishim dëshmitarë të mizorive në Gaza, pamë krime brutale. Ishim dëshmitarë të shumë akteve që mund të përshkruhen si krime lufte ose krime të tjera. Duhet të kryhen hetime të pavarura. Fakti që është arritur një armëpushim dhe konflikti mund të përfundojë nuk do të thotë se nuk duhet të ketë përgjegjësi. Duhet të mbahet përgjegjësi për të gjitha krimet e kryera nga të gjitha palët në konflikt në të kaluarën, dhe ata që janë përgjegjës duhet të mbahen përgjegjës”, tha Al-Kheetan.
Ai theksoi se të gjitha vendet duhet të përpiqen t’i japin fund shkeljeve dhe krimeve ndaj ligjit ndërkombëtar në lidhje me ngjarjet në Gaza dhe se kanë detyrimin të përdorin të gjithë ndikimin e tyre. “Kushdo që ka ndonjë ndikim duhet ta përdorë atë për të ushtruar presion mbi palët në konflikt, qeverinë izraelite, që t’i japin fund kësaj lufte dhe të zbatojnë urdhrat e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për t’i dhënë fund pranisë së paligjshme të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze. Sigurisht, lufta në Gaza duhet të përfundojë dhe llogaridhënia duhet të sigurohet”, u shpreh ai më tej.
Al-Kheetan bëri thirrje për dëbimin e atyre që uzurpuan tokat palestineze nga Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.
“Të gjitha vendet duhet të përdorin ndikimin e tyre për të ushtruar presion mbi Izraelin që të përmbushë detyrimet e tij si fuqi pushtuese në territoret e pushtuara palestineze. Kemi parë disa shtete të ndërmarrin hapa, siç janë sanksionet individuale ose ndalimi i transfertave të armëve. Këto janë vendime që mund të rishikohen nga shtetet anëtare të OKB-së dhe në këtë rast duhet të ushtrohet i gjithë presioni i mundshëm”, tha ai.