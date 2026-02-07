Zbulohet se sa ka fituar Ronaldo gjatë kohës që ishte në grevë te Al Nassr

Zbulohet se sa ka fituar Ronaldo gjatë kohës që ishte në grevë te Al Nassr

Cristiano Ronaldo ka vazhduar të fitojë shuma të mëdha parash pavarësisht se ka qenë në grevë në Al Nassr për pesë ditë.

Sulmuesi 41-vjeçar paguhet 500 milionë euro neto në sezon nga klubi saudit. E ndarë gjatë një viti prej 52 javësh, kjo është e barabartë me afërsisht 9.6 milionë euro në javë.

Nëse analizohet më tej, Ronaldo fiton rreth 1.37 milionë euro në ditë te Al Nassr.

Ronaldo nuk ka luajtur që nga 2 shkurti, me grevën e tij që tani shtrihet në pesë ditë për shkak të tensioneve me Superligën Profesionale Saudite dhe klubin.

Gjatë këtyre pesë ditëve, ai ka fituar rreth 6.85 milionë euro pa dalë në fushë.

Megjithatë, ylli portugez është rikthyer në stërvitje dhe në ndeshjen e xhiros së ardhshme pritet të luajë për Al Nassr.

 

