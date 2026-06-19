Zbulohet se kujt i dërgoi Xhaka një mesazh domethënës pas golit kundër Bosnjës dhe Hercegovinës

Zbulohet se kujt i dërgoi Xhaka një mesazh domethënës pas golit kundër Bosnjës dhe Hercegovinës

Kapiteni i ekipit zviceran të futbollit, Granit Xhaka, shënoi një gol kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe më pas dërgoi një mesazh domethënës gjatë festimit të golit.

Xhaka edhe një herë e drejtoi mesfushën e Zvicrës dhe udhëhoqi ndeshjen kundër Bosnjës dhe Hercegovinës drejt një fitoreje 4-1, dhe në momentet e fundit të ndeshjes shënoi golin e fundit për rezultatin përfundimtar.

Pasi ekzekutoi me sukses penalltinë, Xhaka dërgoi një mesazh domethënës. Lojtari i kombëtares zvicerane me origjinë shqiptare imitoi lëvizjen e të folurit dhe të biseduarit.

Mediat në Zvicër dhe Gjermani e zbuluan menjëherë se për çfarë bëhej fjalë. Konkretisht, kjo ishte një përgjigje ndaj mediave zvicerane, të cilat e akuzuan atë për krijimin e një atmosfere toksike dhe të pashëndetshme brenda dhomës së zhveshjes dhe ekipit.

Pas barazimit me Katarin, Xhaka kritikoi ashpër lojën e Zvicrës pasi pësoi një gol në momentet e fundit të ndeshjes. Si kapiten, ai kritikoi ekipin e tij dhe mediat në atë vend e akuzuan atë për krijimin e trazirave.

Tani ai u përgjigj atyre duke festuar golin kundër Bosnje dhe Hercegovinës, pasi realizoi penalltinë për rezultatin përfundimtar 4-1.

“Nuk është gjithmonë e lehtë. Do të gënjeja nëse do të thosha se hyri nga një vesh dhe doli nga tjetri. Më dhemb. Ka gjëra që thjesht nuk i kuptoj. Janë shkruar shumë, pardje pati një artikull të madh që nuk mund ta injorosh”, tha Xhaka pas fitores.

Ndryshe nga ndeshja e parë, Xhaka tani vlerësoi shokët e tij të ekipit për lojën e tyre në grup, disiplinën dhe luftën gjatë gjithë 90 minutave. Ai theksoi se si Zvicra dukej e fuqishme dhe e bashkuar në fushë.

 

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