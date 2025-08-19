Zbulohet se ku dhe kur Messi do t’i thotë lamtumirë ekipit kombëtar

Sipas shumë njerëzve, futbollisti më i mirë në botë, Lionel Messi, është 38 vjeç dhe ka fituar gjithçka që mund të fitohet, ndërsa karrierën e tij të pasur e kurorëzoi duke fituar Kupën e Botës me Argjentinën, të cilën e çoi në “krye të botës” në Katar në vitin 2022.
Është e qartë se Messi do ta veshë fanellën kombëtare në një tjetër garë të madhe – kampionatin botëror, i cili do të mbahet vitin e ardhshëm në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë, dhe mediat argjentinase tashmë po flasin për ndeshjen e fundit të Messit para tifozëve vendas.
Sipas DSports, kjo do të ndodhë më 4 shtator, kur është planifikuar ndeshja kualifikuese kundër Venezuelës në stadiumin Monumental në Buenos Aires, dhe pesë ditë më vonë është planifikuar ndeshja në Ekuador.
“Na vjen keq me gjithë zemër, por nëse asgjë nuk ndryshon, do të jetë hera e fundit që Messi luan një ndeshje zyrtare me ekipin kombëtar argjentinas në Buenos Aires”.
“Nuk kemi më ndeshje zyrtare në Argjentinë dhe në vitin 2027, nëse plotësohen kushtet, do të jetë një ndeshje miqësore sepse nuk ka ndeshje zyrtare në plan”, shkruan mediumi argjentinas.
Ata theksuan se do të jetë një goditje e rëndë për të gjithë tifozët e tij dhe dashamirësit e futbollit të pranojnë se kjo është hera e fundit që Messi do të shkelë në Monumental në një ndeshje zyrtare.