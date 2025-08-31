Zbulohet “plani i pasluftës për Gazën” që thuhet se po qarkullon brenda administratës Trump
Një plan pas luftës për Gazën po qarkullon brenda administratës së Presidentit Donald Trump, i cili do të shihte SHBA-në të administronte enklavën e shkatërruar nga lufta për të paktën një dekadë, zhvendosjen e përkohshme të popullsisë së Gazës dhe rindërtimin e saj si një vendpushim turistik dhe qendër prodhimi, raportoi të dielën Washington Post.
Washington Post tha se sipas një prospekti prej 38 faqesh që kishte parë, popullsia prej 2 milionë banorësh e Gazës do të largohej ose përmes largimeve “vullnetare” në një vend tjetër ose në zona të kufizuara brenda territorit gjatë rindërtimit.
Reuters raportoi më parë se ekziston një propozim për të ndërtuar kampe në shkallë të gjerë të quajtura “Zona Tranziti Humanitare” brenda – dhe ndoshta jashtë – Gazës për të strehuar popullsinë palestineze.
Ky plan mbante emrin e Fondacionit Humanitar të Gazës të mbështetur nga SHBA-të, ose GHF, një grup ndihme i diskutueshëm i mbështetur nga SHBA-të.
Kushdo që zotëron tokë do t’i ofrohej një “token dixhital” në këmbim të të drejtave për të rindërtuar pronën e tyre, raportoi Post, duke shtuar se çdo palestinez që do të largohej do t’i jepeshin 5,000 dollarë në para të gatshme dhe subvencione për të mbuluar katër vjet qira.
Ata gjithashtu do të pajisen me ushqim për një vit, është thënë më tej, shkruajnë mediat e huaja.
Post tha se plani quhet “Rikonstituimi i Gazës, Përshpejtimi Ekonomik…” dhe u zhvillua nga GHF.
Siç thuhet më tej, GHF koordinohet me ushtrinë izraelite dhe përdor kompani private të sigurisë dhe logjistikës amerikane për të sjellë ndihmë ushqimore në Gaza.
Ai është i preferuar nga administrata Trump dhe Izraeli për të kryer përpjekje humanitare në Gaza, në krahasim me sistemin e udhëhequr nga OKB-ja, i cili thotë se Izraeli i lejon militantët të devijojnë ndihmën.
Në fillim të gushtit, OKB tha se më shumë se 1,000 njerëz janë vrarë duke u përpjekur të marrin ndihmë në Gaza që kur GHF filloi të vepronte në maj 2025, shumica e tyre të qëlluar nga forcat izraelite që vepronin pranë vendeve të GHF.
Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigjën menjëherë një kërkese për koment, por plani për të rindërtuar Gazën duket se është në përputhje me komentet e mëparshme të bëra nga Trump.
Më 4 shkurt, Trump tha për herë të parë publikisht se SHBA-të duhet të “marrin kontrollin” enklavën e shkatërruar nga lufta dhe ta rindërtojnë atë si “Riviera e Lindjes së Mesme” pasi të zhvendosin popullsinë palestineze diku tjetër.
Komentet e Trump zemëruan shumë palestinezë dhe grupe humanitare në lidhje me zhvendosjen e mundshme me forcë nga Gaza.
Forcat izraelite sulmuan periferitë e Qytetit të Gazës gjatë natës nga ajri dhe toka, duke shkatërruar shtëpi dhe duke dëbuar më shumë familje nga zona, ndërsa kabineti i sigurisë i kryeministrit Benjamin Netanyahu u mblodh të dielën për të diskutuar një plan për të pushtuar qytetin.
Ushtria izraelite ka përshkallëzuar gradualisht operacionet e saj rreth Qytetit të Gazës gjatë tre javëve të fundit. Të premten ajo i dha fund pauzave të përkohshme në zonë që kishin lejuar shpërndarjen e ndihmave, duke e përcaktuar atë një “zonë të rrezikshme luftimi”.