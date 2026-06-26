Zbulohet një rast i ri i dyshuar i gripit të shpendëve në Australi

Zbulohet një rast i ri i dyshuar i gripit të shpendëve në Australi

Një rast i ri i dyshuar i gripit të shpendëve H5 është zbuluar në Australinë Perëndimore, duke shënuar potencialisht zbulimin e pestë të konfirmuar ose të dyshuar të virusit në vend, njoftuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.

Rasti i fundit i dyshuar përfshin një naftë gjigante të gjetur në Roses Beach pranë Esperances, sipas ABC News. Mostrat janë dërguar në laborator për testim. Një tjetër rast i dyshuar pranë Dunsboroughut është në pritje të rezultateve të testit.

Deri më tani, Australia ka konfirmuar dy raste të gripit të shpendëve H5 në zogj detarë migrues në Australinë Perëndimore dhe një në Australinë Jugore ndërsa dy janë të dyshuar në Australinë Perëndimore.

Ministri i Bujqësisë i Australisë Perëndimore, Jackie Jarvis tha se aktualisht nuk ka asnjë provë që virusi është përhapur në kafshët e egra lokale ose shpendët. “Nuk ka patur zbulime në shpendë dhe nuk ka patur raporte për vdekshmëri në shkallë të gjerë”, tha Jarvis.

Nga pesë gazra gjigantë të raportuar në Roses Beach, vetëm njëri dha rezultat të dyshuar pozitiv ndërsa katër të tjerët rezultuan negativ. Një zyrtar tha se nuk ka prova të transmetimit të sëmundjes në kontinentin australian.

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