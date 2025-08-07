Zbulohet lista e kandidatëve për çmimin “Trajneri i Vitit”

Zbulohet lista e kandidatëve për çmimin “Trajneri i Vitit”

Është zbuluar sot lista e kandidatëve për çmimin “Johan Cruyff Trophy”, i cili e shpërblen trajnerin më të mirë të vitit 2025.

Në mesin e pesë kandidatëve për ta fituar këtë trofe janë: Luis Enrique i Paris Saint-Germainit, Antonio Conte i Napolit, Hansi Flick i Barcelonës, Enzo Maresca i Chelseat dhe Arne Slot i Liverpoolit.

Natyrisht, favorit absolut për ta fituar këtë trofe është spanjolli i PSG-së, Luis Enrique, i cili e fitoi Ligën e Kampionëve dhe Botërorin e Klubeve.

Çmimi i trajnerit të vitit do të ndahet në ceremoninë e Topit të Artë.

MARKETING

Të ngjajshme

Nesër nis sezoni i ri, derbi në Tetovë Shkëndija pret Shkupin

Nesër nis sezoni i ri, derbi në Tetovë Shkëndija pret Shkupin

Ushtria izraelite vrau “Pelen e Palestinës” teksa priste ndihma humanitare

Ushtria izraelite vrau “Pelen e Palestinës” teksa priste ndihma humanitare

Skandal në Ligën e Kampionëve: Tifozët e Lech Poznan shfaqin banerin “Kosova është Serbi”, Crvena Zvezda e falënderon

Skandal në Ligën e Kampionëve: Tifozët e Lech Poznan shfaqin banerin “Kosova është Serbi”, Crvena Zvezda e falënderon

Policia arreston një tifoz të Shkëndijës

Policia arreston një tifoz të Shkëndijës

Lamine Yamal lojtari më i shtrenjtë në botë, kartoni i vlerësohet 200 milionë euro

Lamine Yamal lojtari më i shtrenjtë në botë, kartoni i vlerësohet 200 milionë euro

Klubi gjerman Fortuna Düsseldorf heq dorë nga transferimi i futbollistit izraelit

Klubi gjerman Fortuna Düsseldorf heq dorë nga transferimi i futbollistit izraelit