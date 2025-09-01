Zbulohet koha e lansimit të serisë Xiaomi 16

Zbulohet koha e lansimit të serisë Xiaomi 16

Seria Xiaomi 15 e vitit të kaluar debutoi në tetor me Xiaomi 15 dhe 15 Pro dhe sipas rrjedhjeve të informacionit, seria 16 do të mbërrijë më herët.

Një postim i ri nga Digital Chat Station zbulon se modelet Xiaomi 16 do të lansohen në javën e parafundit të shtatorit.

Më konkretisht, DCS beson se lansimin e Xiaomi 16 do ta shohim midis 24 dhe 26 shtatorit.

Kjo nuk është rastësi, pasi Qualcomm do të lansojë çipsetin e saj të ardhshëm kryesor të serisë 8 – Snapdragon 8 Gen Elite 2 (ose 8 Elite Gen 5) më 23 shtator.

Bazuar në thashethemet më të fundit, presim tre pajisje për lansimin e këtij muaji, duke përfshirë Xiaomi 16, 16 Pro mini dhe 16 Pro Max. 16 Ultra do të lansohet përsëri në një datë të mëvonshme diku vitin e ardhshëm. /Telegrafi/

MARKETING

Të ngjajshme

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

WhatsApp shton opsionin për mesazher që fshihen vetë, por ka një kurth

WhatsApp shton opsionin për mesazher që fshihen vetë, por ka një kurth

Logoja misterioze e Apple ndez thashethemet për iPhone 17

Logoja misterioze e Apple ndez thashethemet për iPhone 17

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

Apple po punon në tri ‘ridizajnime të mëdha’ të iPhone dhe ‘më i madhi’ do të ndodhë më 2027?

Apple po punon në tri ‘ridizajnime të mëdha’ të iPhone dhe ‘më i madhi’ do të ndodhë më 2027?