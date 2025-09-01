Zbulohet koha e lansimit të serisë Xiaomi 16
Seria Xiaomi 15 e vitit të kaluar debutoi në tetor me Xiaomi 15 dhe 15 Pro dhe sipas rrjedhjeve të informacionit, seria 16 do të mbërrijë më herët.
Një postim i ri nga Digital Chat Station zbulon se modelet Xiaomi 16 do të lansohen në javën e parafundit të shtatorit.
Më konkretisht, DCS beson se lansimin e Xiaomi 16 do ta shohim midis 24 dhe 26 shtatorit.
Kjo nuk është rastësi, pasi Qualcomm do të lansojë çipsetin e saj të ardhshëm kryesor të serisë 8 – Snapdragon 8 Gen Elite 2 (ose 8 Elite Gen 5) më 23 shtator.
Bazuar në thashethemet më të fundit, presim tre pajisje për lansimin e këtij muaji, duke përfshirë Xiaomi 16, 16 Pro mini dhe 16 Pro Max. 16 Ultra do të lansohet përsëri në një datë të mëvonshme diku vitin e ardhshëm. /Telegrafi/