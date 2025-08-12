Zbulohet data se kur do të rikthehet Bellingham pas operacionit në shpatull
Data e rikthimit të Jude Bellingham pas operacionit në shpatull është zbuluar, ndërsa ylli i Real Madridit po ndjek një “plan special rikuperimi”.
Mesfushori i kombëtares angleze e pësoi për herë të parë dëmtimin në shpatull në nëntor të vitit 2023, gjatë ndeshjes kundër Rayo Vallecano, kur pësoi një zhvendosje të shpatullës.
Gjatë Kupës së Botës për Klube u bë e ditur se ai do t’i nënshtrohej ndërhyrjes kirurgjikale.
Operacioni u krye më 16 korrik. Bellingham tashmë ka nisur fazën e rehabilitimit dhe, në të njëjtën kohë, ka shfrytëzuar mundësinë për t’u relaksuar me pushime familjare në Xhamajkë.
Procesi i rikuperimit thuhet se po ecën “ngadalë”. Sipas gazetës AS, Bellingham “do të mungojë të paktën deri në fund të tetorit”.
Kjo për shkak se ky lloj operacioni në shpatull është delikat dhe kërkon shumë pushim në fazat e para të shërimit.
Asnjë rrezik nuk do të merret me 22-vjeçarin, pasi është thelbësore që të mos ketë asnjë prapavijë në rikuperim.