Zbulohet arsyeja e zemërimit të Lamine Yamal në ndeshjen ndaj Atletico Madrid
Barcelona hodhi një hap të rëndësishëm drejt titullit në La Liga, pasi mposhti Atletico Madrid me rezultatin 2-1, duke e çuar diferencën në shtatë pikë ndaj Real Madridit.
Megjithatë, fundi i ndeshjes u shoqërua me tensione të dukshme, pasi Lamine Yamal u pa i frustruar teksa largohej nga fusha, duke injoruar përpjekjet e trajnerit Hansi Flick për ta qetësuar.
Pamjet televizive treguan gjithashtu se sulmuesi i ri reagoi me irritim edhe në momentin kur Robert Lewandowski realizoi golin e fitores në minutën e 87-të.
Fillimisht pati spekulime të ndryshme mbi arsyet e sjelljes së tij, por duket se incidenti nuk lidhej me abuzim racor gjatë ndeshjes.
Sipas raportimeve të para nga “Mundo Deportivo”, shkaku kryesor i pakënaqësisë së Yamal lidhej me një debat në fund të ndeshjes me trajnerin e portierëve, Jose Ramon de la Fuente.
Ky i fundit është parë duke i kërkuar lojtarit që të lëvizte topin më shpejt në dy raste vendimtare, ku Yamal fillimisht humbi kontrollin dhe më pas goditi mbi portë.
Reagimi i lojtarit ishte i menjëhershëm, duke drejtuar gishtin nga anëtari i stafit teksa largohej drejt tunelit.
Pamje të tjera nga transmetuesi DAZN tregojnë Yamal duke përsëritur dy herë frazën “Çfarë doni të bëj?”, ndërsa de la Fuente vazhdonte t’i bërtiste nga zona teknike.
De la Fuente është pjesë e stafit të Barcelonës që nga viti 2012, kur iu bashkua klubit gjatë periudhës së Tito Vilanova.
Ai ka një eksperiencë të gjatë si trajner dhe më herët ka punuar me klube si Hercules, Racing Santander dhe Gimnastic de Tarragona, pasi kishte zhvilluar edhe një karrierë si portier në futbollin katalanas.
Gjithashtu, ai është formuar në akademinë e njohur La Masia.
Gjatë verës së kaluar u raportua se e ardhmja e tij mund të vihej në pikëpyetje në rast të një largimi të kapitenit Marc-Andre ter Stegen, me të cilin ka një marrëdhënie të ngushtë profesionale.
Pavarësisht kësaj, Flick ka folur vazhdimisht në terma pozitivë për de la Fuente, duke theksuar rolin e tij të rëndësishëm në përshtatjen e stafit teknik dhe funksionimin e ekipit. /Telegrafi/