Zbulohen prapaskenat: Zinedine Zidane i refuzoi tre klube të mëdha për Francën
MARKETING
Zinedine Zidane pritet të përzgjedhësi i ri i Kombëtares së Francës, duke zëvendësuar Didier Deschamps pas një marrëveshjeje të arritur mes palëve.
MARKETING
Para se të merrte këtë vendim, Zidane ishte kontaktuar nga klube të mëdha si Chelsea, Paris Saint-Germain dhe Al Hilal, të cilat kishin shprehur interes për ta emëruar si trajner.
Pavarësisht ofertave shumë të majme, përfshirë një propozim milionësh nga Al Hilal, francezi vendosi të qëndrojë besnik ndaj objektivit të tij afatgjatë – drejtimin e Kombëtares së Francës.
Zidane është pa skuadër që nga largimi nga Real Madrid në vitin 2021, ku arriti suksese të jashtëzakonshme, përfshirë tre tituj radhazi në Ligën e Kampionëve, si dhe triumfe në La Liga dhe Kupën e Botës për Klube.
Nga ana tjetër, Franca ka qenë një nga kombëtaret më të forta në botë nën drejtimin e Deschamps, duke fituar Kupën e Botës dhe Ligën e Kombeve.
Tani, Zidane pritet të ndërtojë mbi këtë bazë të fortë dhe të udhëheqë ekipin drejt një epoke të re, ndërsa presioni tashmë është i madh për sukses në turnetë e ardhshëm.