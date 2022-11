Zbulohen detajet e telefonit inteligjent të ardhshëm OnePlus 11

Përpara prezantimit zyrtar të smartfonit OnePlus 11, specifikimet kryesore të kësaj pajisjeje u zbuluan përmes rrjetit social kinez Weibo.

OnePlus 11 do të mundësohet nga procesori i ri Snapdragon 8 Gen 2 i Qualcomm dhe pajisja do të fokusohet në dizajn dhe performancë.

Kamera selfie do të jetë e vendosur në vrimën e prerë në anën e majtë të ekranit dhe ai ekran pritet të ketë skaje të lakuara dhe të mbështesë rezolucion 2K. Besohet se telefoni inteligjent do të ketë një kornizë qendrore metalike dhe një këllëf qeramike, dhe procesori i përmendur do të çiftohet me deri në 16 GB RAM dhe memorien më të fundit 4.0 UFS.

Tipster Yogesh Brar pretendon se telefoni inteligjent do të ekzekutojë OxygenOS 13 bazuar në Android 13. Sa i përket ekranit, ai do të jetë një panel OLED 6.7 inç 2K (1440p) me një shpejtësi rifreskimi prej 120 Hz. Ai deklaron se OnePlus 11 do të jetë i disponueshëm me 8 dhe 12 GB RAM, ose 128 dhe 256 GB memorie të brendshme.

OnePlus 11 pritet të ketë tre kamera të pasme me teknologji Hasselblad, një sensor kryesor 50MP IMX890, një kamerë ultra të gjerë 48MP dhe një kamerë telefoto 32MP. Në pjesën e përparme do të ketë një kamerë selfie 32 MP.

Pajisja do të mundësohet nga një bateri 5000 mAh që mbështet karikimin me tela 100W dhe 50W me valë.

OnePlus 11 do të prezantohet deri në fund të vitit dhe në muajt e parë do të shitet vetëm në Kinë.