Zbulohen detaje të reja për drejtorin e Policisë Shqiptare të arrestuar për trafik droge

Zbulohen detaje të reja për drejtorin e Policisë Shqiptare të arrestuar për trafik droge

Rezart Kuçi, shef i seksionit të policisë shkencore në Kukës, u arrestua nga SPAK për shpërdorim detyre, trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal.

Prokuroria e Posaçme tha se Kuçi kishte ndihmuar grupin e Hajrullës duke siguruar logjistikë për transportin e drogës, dhënë informacion konfidencial mbi kontrollet policore dhe përdorur në mënyrë të paligjshme sistemin TIMS dhe komunikim të koduar.
Kuçi dyshohet gjithashtu si bashkëporositës i 400 kilogramëve kokainë të trafikuar nga Spanja drejt Gjermanisë në 2020, dhe ka lëvizur më parë në detyra të tjera në Vlorë, Lushnje dhe Tiranë.

MARKETING

Të ngjajshme

Kuvajt, 2 zjarrfikës të vrarë në sulmin në aeroportin ndërkombëtar

Kuvajt, 2 zjarrfikës të vrarë në sulmin në aeroportin ndërkombëtar

Vdes një i burgosur 23-vjeçar në Burgun e Shutkës

Vdes një i burgosur 23-vjeçar në Burgun e Shutkës

BDI-Çair: Kampusi i UNT-së po shtyhet deri në vitin 2061, për këtë vit janë ndarë vetëm 900 mijë euro

BDI-Çair: Kampusi i UNT-së po shtyhet deri në vitin 2061, për këtë vit janë ndarë vetëm 900 mijë euro

Kina kërkon armëpushim “të menjëhershëm” në Lindjen e Mesme: Kjo nuk duhej të kishte ndodhur kurrë

Kina kërkon armëpushim “të menjëhershëm” në Lindjen e Mesme: Kjo nuk duhej të kishte ndodhur kurrë

Mickoski: Jemi faktor stabiliteti, qytetarët e Maqedonisë paguajnë naftën më të lirë në rajon

Mickoski: Jemi faktor stabiliteti, qytetarët e Maqedonisë paguajnë naftën më të lirë në rajon

Asambleja e Ekspertëve e Iranit zgjedh liderin e ri suprem

Asambleja e Ekspertëve e Iranit zgjedh liderin e ri suprem