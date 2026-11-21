Zbulohen afatet kur pritet të nisë prodhimi i ekraneve për iPhone 18 dhe iPhone Air 2
Apple prezantoi në shtator modelet iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone Duo, ndërsa versioni standard i iPhone 18 dhe modeli iPhone Air 2 pritet të lansohen gjatë pranverës së ardhshme.
Ndërkohë, një raport i ri nga Koreja e Jugut ka zbuluar se kur pritet të nisë prodhimi masiv i ekraneve për këto dy modele, transmeton Telegrafi.
Sipas burimeve të paidentifikuara nga industria, LG Display planifikon të nisë prodhimin masiv të paneleve OLED për modelet e reja drejt fundit të këtij viti, ndërsa Samsung Display pritet ta fillojë këtë proces në janar.
“Prodhuesit e paneleve po u japin përparësi modeleve me vlerë më të lartë, Pro, Pro Max dhe iPhone Duo, deri në fund të vitit”, tha njëri prej burimeve, duke shtuar se ekranet për modelet standarde dhe Air kërkojnë sasi më të vogla dhe janë më pak komplekse për t’u prodhuar.
Të dy kompanitë thuhet se po i përshtatin planet e prodhimit me lansimin e pritshëm në mars. Ky afat përputhet edhe me informacionet e publikuara muajin e kaluar nga një burim informues në platformën Weibo, sipas të cilit iPhone 18 do të prezantohet në mars, së bashku me iPhone 18e.
Sipas raportimit, si Samsung Display, ashtu edhe LG Display do të furnizojnë panelet për iPhone 18. Ndërsa për iPhone Air 2, Samsung pritet të jetë furnizuesi i vetëm.
Kjo lidhet me pritshmëritë për porosi më të kufizuara të ekraneve OLED për modelin Air, pasi gjenerata e parë e iPhone Air thuhet se pati një pritje të vakët në treg.
Raporti pretendon se Apple ka vendosur të mos ndryshojë specifikimet e ekranit të iPhone Air 2, në mënyrë që të shfrytëzojë sa më shumë rezervat ekzistuese të paneleve. Për këtë arsye, porositë e reja pritet të jenë minimale.
Ndërkohë, modelet standarde dhe Air zakonisht përbëjnë më shumë se 30 për qind të shitjeve të përgjithshme të iPhone-ve, ku modeli standard shitet në sasi më të mëdha sesa versioni Air.
Kërkesa e lartë për iPhone 17 thuhet se ka ndikuar në suksesin e gjeneratës së mëparshme, çka shpjegon edhe interesimin e Samsungut dhe LG-së për të siguruar një pjesë më të madhe të porosive për serinë e ardhshme iPhone 18.