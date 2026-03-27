Zbulohen 580 plumba në autobusin e Durmo Tours, dy të arrestuar
MARKETING
Një ekip mobil doganor në departamentin operativ zbuloi 580 fishekë gjatë një kontrolli të një autobusi Durmo Tours nga Gostivari, i cili u krye në hyrje të vendit në pikën kufitare Tabanovc, njoftoi Drejtoria Doganore.
MARKETING
“Municioni është konfiskuar përgjithmonë, dhe autobusi ku u zbulua municioni është ndaluar gjithashtu. Deri më tani, Departamenti i Hetimit ka ngritur kallëzime penale kundër dy të dyshuarve të privuar nga liria në Prokurorinë Publike të Kumanovës, dhe hetimi është zgjeruar edhe për persona të tjerë. Krimi u zbulua dje kur një ekip mobil doganor ndaloi autobusin Durmo Tours, i cili po udhëtonte në linjën Itali – Maqedoni, për kontroll për shkak të dyshimeve. “Inspektorët mobil doganorë vunë re dëmtime në pjesën e jashtme të ventilimit të autobusit, dhe në pjesën e brendshme të hapësirës së ventilimit, midis 50 pakove me kafe, gjetën një kuti me gjithsej 580 fishekë, shumica e të cilëve ishin të kalibrit 9 mm”, thuhet në njoftim.