Zbulimi i ‘planeve sekrete të NATO-s’ për luftën në Ukrainë, SHBA-të nisin hetimet! Dyshime për ndërhyrje nga Moska

Dokumentet sekrete që zbulojnë përpjekjet e SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe aleatëve të tjerë të NATO-s për të ndërtuar forcat e Ukrainës përpara një ofensive të re kundër trupave ruse, duket se janë zbuluar në internet.

Departamenti amerikan i mbrojtjes po heton se kush është përgjegjës për rrjedhjen potencialisht të dëmshme, e cila përmbante pamje të dokumenteve të klasifikuara ushtarake të postuara në Twitter dhe Telegram.

New York Times, e cila raportoi për herë të parë shkeljen, citoi analistë ushtarakë të thonë se dosjet duket se janë modifikuar në pjesë të caktuara, gjë që mund të tregojë një përpjekje nga Moska për të përhapur dezinformata.

Një korrespondent i Wall Street Journal vuri në dukje se kanalet e propagandës ruse dukej se kishin ndryshuar përmes fotoshopit të paktën një nga dokumentet pas postimit të atyre origjinale.

Jaroslav Trofimov vuri në dukje se si papritmas pati një rritje të konsiderueshme të numrit të viktimave dhe humbjeve të pajisjeve ukrainase të regjistruara dhe një rënie masive në dëmtimin e betejës ruse.

Akti i vjedhjes së dokumenteve sekrete dhe i nxjerrjes së tyre, qoftë me ose pa modifikime, është një armë e vjetër e luftës informative e krijuar për të minuar një kundërshtar. Do të ishte në dobi të Rusisë që informacioni në lidhje me planet e betejës së Ukrainës dhe mbështetjen perëndimore të zbulohej në internet.

Dosjet e klasifikuara – duke përfshirë një me shënimin “tepër sekret” dhe një tjetër “sekret” – datojnë nga fundi i shkurtit dhe fillimi i marsit. Ata nuk zbulojnë data specifike apo detaje rreth ofensivës së pritshme pranverore të Ukrainës në lindje dhe jug të vendit.

Mirëpo, ofrojnë të dhëna për llojin e formacioneve ushtarake që aleatët perëndimorë po i ndihmojnë partnerët e tyre ukrainas të ndërtojnë. New York Times tha se zyrtarët amerikanë po përpiqeshin të hiqnin dosjet nga faqet e rrjeteve sociale.

Megjithatë, që nga mëngjesi i sotëm, versionet e rrjedhjeve ishin ende duke u shpërndarë gjerësisht. /TCH/