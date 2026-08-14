Zbardhet rasti i dhunës në rrethinë të Shkupit, ngrihet kallëzim penal ndaj tre personave

Zbardhet rasti i dhunës në rrethinë të Shkupit, ngrihet kallëzim penal ndaj tre personave

Njësia për Krime të Dhunshme në SPB Shkup ka ngritur kallëzim penal me procedurë të përshpejtuar ndaj tre personave nga fshati Bukoviq, të dyshuar për kryerjen e veprës penale „dhunë“.

MARKETING

Description of image

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, bëhet fjalë për S.J. (34), I.J. dhe S.J., të gjithë nga rajoni i Shkupit.

Ngjarja ka ndodhur më 12 gusht në fshatin Kopanicë. Sipas kallëzimit, i dyshuari i parë ka sulmuar me një objekt të fortë 25-vjeçarin H.R. nga fshati Arnaqija, ndërsa dy të dyshuarit e tjerë kanë dëmtuar automjetin e tij me objekte të forta.

Pas ndërmarrjes së masave, policia ka arrestuar S.J. (34). Pas daljes para gjykatësit në procedurë paraprake, ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak.

Ndërkohë, policia po ndërmerr masa për gjetjen dhe arrestimin e dy personave të tjerë të dyshuar për përfshirje në rast.

MARKETING

Të ngjajshme

Shoferi nga Strumica privohet nga liria pas aksidentit fatal, humb jetën 19-vjeçarja

Shoferi nga Strumica privohet nga liria pas aksidentit fatal, humb jetën 19-vjeçarja

QMK: 40 zjarre në hapësira të hapura, 6 ende aktive në vend

QMK: 40 zjarre në hapësira të hapura, 6 ende aktive në vend

VLEN: Çfarë lidhje ka Grubi me paralajmërimet e Ahmetit për tërheqje nga politika?

VLEN: Çfarë lidhje ka Grubi me paralajmërimet e Ahmetit për tërheqje nga politika?

Zjarr i madh në Kroaci, 36 të lënduar – shtatë në gjendje kritike

Zjarr i madh në Kroaci, 36 të lënduar – shtatë në gjendje kritike

Mediat izraelite: Shefi i CENTCOM-it bën presion për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit

Mediat izraelite: Shefi i CENTCOM-it bën presion për rifillimin e sulmeve ndaj Iranit

Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit

Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit