Zbardhet rasti i dhunës në rrethinë të Shkupit, ngrihet kallëzim penal ndaj tre personave
Njësia për Krime të Dhunshme në SPB Shkup ka ngritur kallëzim penal me procedurë të përshpejtuar ndaj tre personave nga fshati Bukoviq, të dyshuar për kryerjen e veprës penale „dhunë“.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, bëhet fjalë për S.J. (34), I.J. dhe S.J., të gjithë nga rajoni i Shkupit.
Ngjarja ka ndodhur më 12 gusht në fshatin Kopanicë. Sipas kallëzimit, i dyshuari i parë ka sulmuar me një objekt të fortë 25-vjeçarin H.R. nga fshati Arnaqija, ndërsa dy të dyshuarit e tjerë kanë dëmtuar automjetin e tij me objekte të forta.
Pas ndërmarrjes së masave, policia ka arrestuar S.J. (34). Pas daljes para gjykatësit në procedurë paraprake, ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak.
Ndërkohë, policia po ndërmerr masa për gjetjen dhe arrestimin e dy personave të tjerë të dyshuar për përfshirje në rast.