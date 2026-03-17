Zbardhet rasti i aksidentit të rremë rrugor në Prilep, ndalohet një person nga Shkupi

DPB në Prilep ngriti një kallëzim penal kundër M.A. (46) nga Shkupi për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “mashtrim”.
“Më 04.11.2025, i dyshuari e mashtroi një grua nga Prilepi me shumën prej 2.000 eurosh dhe 1.000 dollarësh.

Me fjalë të tjera, duke u paraqitur në mënyrë të rreme si inspektor në një vend të huaj, i tha gruas se nipërit e saj jashtë vendit kishin pasur një aksident trafiku në të cilin vdiq një fëmijë.

Në të njëjtën kohë, ai i kërkoi asaj para për t’u siguruar që nipi i saj nuk do të shkonte në burg, pas së cilës ajo i la paratë në vendin e rënë dakord.
Pas masave të marra nga oficerët e policisë së Shtetit të Manastirit dhe Departamenti i Policisë Kriminale, M.A. u privua nga liria dhe një gjyqtar kompetent urdhëroi që ai të mbahej në paraburgim”, thonë nga MPB.

