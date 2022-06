Zbardhet kalendari i La Ligas, ja kur luhen dy përballjet “El Clasico”

La Liga ka zbuluar kalendarin e sezonit 2022-‘23. Reali i Madrid tashmë e di se kur, ku dhe kundër kujt do të fillojë mbrojtjen e titullit kampion. Kampionati elitar spanjoll do të ngrejë siparin më 12 gusht dhe do të përfundoi më 4 qershor të vitit të ardhshëm.

“Goglat” kanë dashur që “Los Blancos”ta fillojnë mbrojtjen e titullit në javën e parë kundër Almerías. Barcelona e Xavit e nis kundër Rayos në “Camp Nou”, ndërsa Atlético do të testojë forcën kundër Getafes në “Coliseum” në fundjavën e parë. Valladolidi, që sapo është rikthyer në Primera, do të presë Villarrealin dhe Girona do të vizitojë “Mestalla”-n. Athletic-Mallorca, Betis-Elche, Celta-Espanyol, Cádiz-Real Sociedad dhe Osasuna-Sevilla kompletojnë javën hapëse.

Dy “El Clasico”-t e sezonit 2022/23 tashmë kanë një datë: ndeshja e parë do të zhvillohet në “Bernabéu”, më 18 tetor, e kthimit në “Camp Nou”, më 19 mars (javët 9 dhe 26).

Dy ndeshje që mund të shënojnë sezonin dhe do të luhen përkatësisht në ditët e ndeshjeve 9 dhe 26 të këtij kalendari 2022/23.