Zaev për aksidentin në Bullgari: Të gjithë duan të dijnë se çfarë ka ndodhur

Nuk e di nëse janë qytetarë maqedonas, megjithatë ne supozojmë se janë nga Maqedonia e Veriut. I kam lajmëruar të gjitha autoritet e vendit që të bëjnë gati ekipet dhe të arrijnë vendin e ngjaarjes. Këtë e tha kryeministri i vendit, Zoran Zaev për BNT.

“Tragjike është që në mesin e viktimave ka edhe fëmijë. I jemi falenderues edhe autoriteteve bullgare nëse arrijnë që të zbulojnë arsyet e aksidentit dhe të njejtat t’i ndajnë me Maqedoninë e Veriut. Sigurisht qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgaria do të dëshirojë të dijë se çfarë ka ndodhur. E di që bëhet fjalë për të një zjarr të madh dhe për atë shkak kanë vdekur shumë njerëz, megjithatë a ka ndodhur gjatë kohës së aksiendit ose pas, këtë do ta tregojnë ekspertët. Dhimbja është e madhe dhe shpreh ngushëllimet me familjarët e viktimave”, shtoi Zaev, përcjell Dnevnik.bg.