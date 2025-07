YouTube prezanton rregulla të rrepta: Këto kanale nuk do të jenë më në gjendje të fitojnë para

YouTube ka njoftuar një ndryshim të madh në politikat e saj të monetizimit, i cili do të hyjë në fuqi më 15 korrik. Platforma po e shtrëngon politikën e saj mbi përmbajtjen joautentike, veçanërisht videot e gjeneruara duke përdorur inteligjencën artificiale dhe që konsiderohen “të prodhuara në masë” ose “të përsëritura”.

YouTube synon të fshijë kanalet e inteligjencës artificiale nga lista e YPP

Këto ndryshime ndikojnë në Programin e Partnerëve në YouTube (YPP), pra të gjithë krijuesit që fitojnë para përmes reklamave në kanalet e tyre. Faqja zyrtare e mbështetjes shpjegon se “origjinaliteti” ka qenë gjithmonë një kërkesë themelore për të fituar para, por rregullat e reja tani specifikojnë më tej se çfarë saktësisht konsiderohet përmbajtje joautentike në epokën e inteligjencës artificiale.

Ndërsa disa krijues kanë shprehur shqetësime se ndryshimet do të ndikojnë në reagime ose video të bazuara në klipe, YouTube thotë se kjo nuk do të ndodhë. Rene Ritchie, i cili drejton ekipin e marrëdhënieve me krijuesit, tha se qëllimi është thjesht të dallohet qartë kur diçka është “e rëndë, përsëritëse dhe spam” dhe se një përmbajtje e tillë nuk do të shpërblehet.

Përmbajtja e inteligjencës artificiale si kërcënim për reputacionin e platformës

Problemi është se sot, praktikisht kushdo mund të krijojë video të rreme të ngjarjeve reale, duke përdorur mjete për të gjeneruar tekst, zë dhe imazhe. Ekzistojnë tashmë kanale të njohura që paraqesin muzikë të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, histori të vërteta krimi të gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale, madje edhe klipe të rreme që paraqesin CEO-n e YouTube, Neil Mohan, të gjitha pa askënd që qëndron pas përmbajtjes.

Kjo është arsyeja pse lëvizja e YouTube nuk duhet parë vetëm si një korrigjim teknik i rregullave. Platforma po përpiqet të shpëtojë besueshmërinë e saj, sepse përmbajtja e tepërt që lidhet me inteligjencën artificiale mund të shkatërrojë besimin e përdoruesve, por edhe vlerën e vetë markës. Nëse nuk ndërmerret asgjë, kjo hap hapësirë për mashtrime masive, dezinformim dhe komercializim të përmbajtjes që nuk meriton vëmendje në asnjë mënyrë.

