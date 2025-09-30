YouTube do të paguajë 24.5 milionë dollarë për padinë e Trumpit

Kompania amerikane YouTube ka rënë dakord të paguajë 24.5 milionë dollarë për të zgjidhur një padi të ngritur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump lidhur me pezullimin e llogarisë së tij në platformë pas trazirave në Kongres në janar 2021, raportoi Wall Street Journal (WSJ), transmeton Anadolu.

Ndërsa 2.5 milionë dollarët e mbetur do t’u shpërndahen paditësve të tjerë, përfshirë autoren Naomi Wolf dhe Unionin Konservator Amerikan (ACU).

– Paditë e Trumpit me gjigantët e medias dhe teknologjisë

ABC News njoftoi në dhjetor 2024 se do të paguante 15 milionë dollarë dëmshpërblim në padinë e saj për shpifje kundër Trumpit.

Trump ngriti padi prej 20 miliardë dollarësh kundër CBS News në dhjetor 2024, duke pretenduar se kishte modifikuar në mënyrë mashtruese intervistën e tij me rivalen demokrate Kamala Harris në “60 Minutes”. Paramount Global, kompania e lidhur me CBS News, pranoi të paguante 16 milionë dollarë në këtë çështje në korrik.

Më tej u raportua se ishte arritur një dakordim në padinë e ngritur më parë këtë vit, me kompaninë Meta që pranoi të paguante rreth 25 milionë dollarë pasi llogaria e Trumpit në Facebook u mbyll pas sulmit të 6 janarit 2021 në Kongres.

