YouTube do të paguajë 21 milionë euro për të zgjidhur padinë me Trump për pezullimin e llogarisë në vitin 2021
YouTube pranoi të paguajë 24.5 milionë dollarë (20.9 milionë euro) për të zgjidhur një padi që presidenti i SHBA-së, Donald Trump ngriti kundër kompanisë në vitin 2021, kur ajo pezulloi llogarinë e Trumpit pas trazirave të 6 janarit në Kapitol.
Llogaria e Trumpit është rikthyer që nga viti 2023, përcjell Telegrafi.
Trump kishte paditur gjithashtu X, i njohur më parë si Twitter.
Kur padia u ngrit për herë të parë më shumë se katër vjet më parë, ekspertët ligjorë parashikuan se paditë ishin të destinuara të dështonin.
Megjithatë, Meta dhe X ranë dakord të paguanin për të zgjidhur paditë në fillim të këtij viti.
Sipas dokumenteve të gjykatës të paraqitura të hënën, një pjesë e parave do të kontribuojnë edhe për ndërtimin e një salle vallëzimi në Shtëpinë e Bardhë.
Të dy drejtorët ekzekutivë të Alphabet, kompanisë mëmë të Google, dhe Meta, si dhe liderë të tjerë të teknologjisë, mbështetën Trump gjatë inaugurimit të tij të dytë në janar, gjë që bëri që shumë të spekulonin se industria ishte e gatshme të punonte më ngushtë me presidentin krahasuar me administratën e tij të parë.
Platforma e videove online nuk pranoi shkeljet dhe marrëveshja nuk përbën një pranim përgjegjësie, thuhet në dosje. Google nuk pranoi të komentojë mbi arsyet e marrëveshjes.
Siç kujtojnë mediat, presidenti amerikan ka ngritur qindra padi gjatë administratës së tij të dytë, duke përfshirë shumë kundër kompanive mediatike. /Telegrafi/