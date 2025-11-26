Ylli i Chelseat i pamëshirshëm me Yamal: Ai është në xhepin e Cucurellas
Chelsea arriti një nga fitoret më mbresëlënëse të sezonit duke mposhtur Barcelonën 3:0 në “Stamford Bridge”, ndërkohë që portieri Robert Sanchez u bë protagonist edhe pas ndeshjes me një deklaratë të fortë ndaj talentit katalanas, Lamine Yamal.
Barcelona nuk arriti të shënojë asnjë gol, ndërsa Chelsea dominoi plotësisht, madje rezultati mund të kishte qenë edhe më i thellë po të ishte treguar më konkret në fazën ofensive.
Një nga figurat kyçe të ndeshjes ishte mbrojtësi spanjoll Marco Cucurella, i rritur në akademinë e Barcelonës, i cili neutralizoi plotësisht Yamalin dhe krahun e majtë të sulmit katalanas.
Mbrojtësi i Chelseat u shpall lojtar i ndeshjes për paraqitjen e tij të jashtëzakonshme, ndërsa shoku i tij i skuadrës, Robert Sanchez, e “vulosoi” performancën me një koment që bëri bujë në rrjetet sociale dhe mediat angleze.
“Ku është Yamal? Ai është në xhepin e Cucurellës. Të gjithë duken shumë mirë derisa të arrijnë në Ligën Premier dhe të provojnë veten në atë nivel. Barcelona favorite? Jo, ne jemi favoritë”, deklaroi portieri pas ndeshjes.
Deklarata e Sanchez përmbledh në mënyrën më të mirë atë që ndodhi në fushë: një Barcelonë e pafuqishme, një Yamal i izoluar dhe një Chelsea i disiplinuar që kontrolloi plotësisht lojën.
Fitorja 3:0 mund të ketë pasoja të rëndësishme për vazhdimin e sezonit, duke rikthyer besimin te Blutë dhe duke vënë në presion skuadrën katalanase pas një nate zhgënjyese në Londër.