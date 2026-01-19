Ylli i Chelsea gjithnjë e më pranë Real Madridit

Ylli i Chelsea gjithnjë e më pranë Real Madridit

Real Madridi ka intensifikuar interesimin për mesfushorin e Chelsea, Enzo Fernandez.

Sipas mediave spanjolle dhe angleze, klubi londinez nuk e konsideron më të paprekshëm lojtarin dhe është i hapur për negociata në afatin kalimtar veror.

Chelsea kërkon një shifër shumë të lartë për 25-vjeçarin, pasi në vitin 2023 pagoi mbi 120 milionë euro për transferimin e tij nga Benfica.

Megjithatë, e ardhmja e Enzos në Stamford Bridge mbetet e paqartë dhe Real Madridi po e monitoron nga afër situatën.

