Ylli i Bayern Munichut këput ligamentin, humb sezonin

Mbrojtësi i Bayern Munichut, Alphonso Davies thuhet se ka këputur ligamentin e tij ACL dhe do të jetë jashtë fushës për së paku gjashtë muajt e ardhshëm.

Mbrojtësi i majtë i lidhur me Real Madridin është larguar nga fusha pasi mori një lëndim vetëm 11 minuta në përplasjen e Kanadasë me SHBA-në në CONCACAF.

Ai fillimisht raportoi se ishte “mirë”, por analizat e mëtejshme kanë treguar se ai ka një lëndim të rëndë.

Sipas gazetës Bild, Davies ka këputur ligamentin ACL dhe do të mungojë së paku në gjashtë muajt e ardhshëm duke humbur kështu sezonin.

Kjo do të jetë një goditje e madhe për trajnerin Vincent Kompany dhe ekipin e tij, Bayern Munich, kur dihet se do të kenë punë të vështirë me Interin në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/

