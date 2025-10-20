Yildiz para përballjes me Real Madridin: Ëndrra ime po bëhet realitet
Ylli i Juventusit, Kenan Yildiz mezi pret përballjen e shumëpritur kundër Real Madridit në “Santiago Bernabeu”, në ndeshjen e tretë të fazës së ligës të Ligës së Kampionëve që zhvillohet të mërkurën.
Juventusi do të jetë mysafir i Realit në mesjavë, ku synon të këndellet pas humbjes befasuese nga Como.
“Çdo fëmijë ëndërron të luajë në atë stadium. Mendoj se është një nga më të mirët në botë dhe të luash atje është një ëndërr që bëhet realitet”.
“Përballja me një klub si Real Madridi në Ligën e Kampionëve është diçka e pabesueshme. Shpresoj gjithçka të shkojë mirë dhe të zhvilloj një ndeshje të madhe”.
Vetëm 20-vjeçar, Yildiz është tashmë në sezonin e tij të tretë me fanellën legjendare nr. 10 të Juventusit – numër që më parë është mbajtur nga emra si Alessandro Del Piero.
“Fillimisht mendova: ‘A do të mund ta përballoj këtë numër?’ Por më pas nuk i dhashë shumë rëndësi. Numri nuk luan – unë luaj. Dua vetëm të jap gjithmonë maksimumin dhe ta bëj atë fanellë të shkëlqejë”.
I pyetur për krahasimet e shpeshta me Del Pieron, Yildiz u përgjigj me modesti se synon ta krijojë historinë e tij.
“Nuk më pëlqejnë krahasimet. Ai është një legjendë, karriera e tij ka përfunduar – e imja sapo ka filluar. Dua të ndërtoj historinë time. Jam krenar që mbaj numrin e tij, por dua të eci në rrugën time”.