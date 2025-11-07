Yamal vs Messi: FIFA konfirmon datën e Finalissimas mes Spanjës dhe Argjentinës
FIFA ka konfirmuar se Finalissima midis Spanjës dhe Argjentinës do të zhvillohet më 27 mars, me Dohën e zgjedhur si qytet pritës dhe stadiumin Lusail si vendi i ndeshjes.
Ky përballje shumë e pritur do të shohë kampionët evropianë të Spanjës të përballen me mbajtësit e Kupës së Amerikës, Argjentinën, në një përballje spektakolare që premton të shfaqë Lamine Yamal dhe idhullin e tij Lionel Messi.
FIFA synon t’i japë ndeshjes atmosferën e një finale të madhe, me evente të tilla si mbërritjet e ekipeve, seancat stërvitore dhe konferencat për shtyp të planifikuara në një shkallë të madhe.
Data fillimisht ishte vendosur për 28 mars, por FIFA e ka lëvizur një ditë më përpara, në të premten, 27 mars. Ky takim varet nga kualifikimi i drejtpërdrejtë i Spanjës për Botërorin, i cili mbetet i mundshëm.
Federata Spanjolle po planifikon gjithashtu një ndeshje miqësore të dytë gjatë dritares ndërkombëtare të marsit, ndoshta në Doha ose një vend afër, për të përmbushur kërkesat e UEFA-s për numrin e ndeshjeve.
Spanja do të veshë uniformën e bardhë të jashtme, ndërsa pritet që Argjentina të luajë me të zezë.