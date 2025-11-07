Yamal vs Messi: FIFA konfirmon datën e Finalissimas mes Spanjës dhe Argjentinës

Yamal vs Messi: FIFA konfirmon datën e Finalissimas mes Spanjës dhe Argjentinës

FIFA ka konfirmuar se Finalissima midis Spanjës dhe Argjentinës do të zhvillohet më 27 mars, me Dohën e zgjedhur si qytet pritës dhe stadiumin Lusail si vendi i ndeshjes.

Ky përballje shumë e pritur do të shohë kampionët evropianë të Spanjës të përballen me mbajtësit e Kupës së Amerikës, Argjentinën, në një përballje spektakolare që premton të shfaqë Lamine Yamal dhe idhullin e tij Lionel Messi.

FIFA synon t’i japë ndeshjes atmosferën e një finale të madhe, me evente të tilla si mbërritjet e ekipeve, seancat stërvitore dhe konferencat për shtyp të planifikuara në një shkallë të madhe.

Data fillimisht ishte vendosur për 28 mars, por FIFA e ka lëvizur një ditë më përpara, në të premten, 27 mars. Ky takim varet nga kualifikimi i drejtpërdrejtë i Spanjës për Botërorin, i cili mbetet i mundshëm.

Federata Spanjolle po planifikon gjithashtu një ndeshje miqësore të dytë gjatë dritares ndërkombëtare të marsit, ndoshta në Doha ose një vend afër, për të përmbushur kërkesat e UEFA-s për numrin e ndeshjeve.

Spanja do të veshë uniformën e bardhë të jashtme, ndërsa pritet që Argjentina të luajë me të zezë.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia lëshon urdhra arresti për Netanyahun dhe zyrtarë të tjerë izraelitë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid

Turqia lëshon urdhra arresti për Netanyahun dhe zyrtarë të tjerë izraelitë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid

Ardon Jashari shumë afër rikthimit nga lëndimi – ja kur pritet të luajë sërish

Ardon Jashari shumë afër rikthimit nga lëndimi – ja kur pritet të luajë sërish

Zelensky: Rusia po grumbullon trupa në verilindje të Ukrainës, kërkojnë që…

Zelensky: Rusia po grumbullon trupa në verilindje të Ukrainës, kërkojnë që…

Orban vlerëson “kapitullin e ri” në marrëdhëniet SHBA-Hungari në vizitën në Shtëpinë e Bardhë

Orban vlerëson “kapitullin e ri” në marrëdhëniet SHBA-Hungari në vizitën në Shtëpinë e Bardhë

Suat Shaqiri: BDI nuk ka humbur, qëndroj pas liderit Ali Ahmetit

Suat Shaqiri: BDI nuk ka humbur, qëndroj pas liderit Ali Ahmetit

Suat Shaqiri: Çashka pas 4 viteve do të jetë shembull për të gjitha komunat

Suat Shaqiri: Çashka pas 4 viteve do të jetë shembull për të gjitha komunat