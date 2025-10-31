Yamal vendos të mos operohet pavarësisht vuajtjeve dhe shqetësimeve në një zonë delikate
Sulmuesi anësor i Barcelonës, Lamine Yamal thuhet se ka vendosur që për momentin të mos i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për dhimbjen në zonën pubike.
18-vjeçari u rikthye në fushë kundër Gironas pasi pësoi një rikthim të lëndimit në ijë gjatë ndeshjes kundër PSG-së, por ai nuk është rikuperuar plotësisht ende.
Kjo ishte e dukshme gjatë humbjes në El Clasico kundër Real Madridit javën e kaluar, pasi ai dukej larg formës së tij më të mirë.
Megjithatë, sipas gazetës Sport, Yamal tani ka vendosur që për momentin të mos i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për dhimbjen në zonën pubike.
Ylli spanjolle thuhet se do të vazhdojë me trajtimin konservativ pas konsultimit me mjekë të jashtëm. Por, nëse dëmtimi vazhdon, ai mund të ndryshojë mendje dhe t’i nënshtrohet operacionit.
Problemet fizike të sulmuesit anësor të jashtëzakonshëm e kanë penguar atë të shpërthejë këtë sezon. Ai do të jetë i etur të bëjë një deklaratë kundër Elches këtë të diel.