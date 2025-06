Yamal i bën dy kërkesa të mëdha Barcelonës, kjo do t’i lë të pakënaqur lojtarët tjerë

Lamine Yamal ka bërë dy kërkesa të mëdha pas nënshkrimit të kontratës së re me Barcelonën dhe bashkëlojtarët e tij nuk do të jenë të kënaqur.

Pasi shpërtheu në skenën e futbollit botëror vitin e kaluar si me Barcelonën ashtu edhe me kombëtaren e Spanjës, Yamal tashmë është konsoliduar si një nga futbollistët më të talentuar në botë.

Kjo bëri që gjigantët e La Ligës të mos humbnin kohë dhe të siguronin të ardhmen e tij me një kontratë të re afatgjatë, e cila do ta mbajë në klub deri në vitin 2031, kur ai ende do të jetë vetëm 23 vjeç.

Megjithatë, teksa Yamal po shijon pushimet gjatë periudhës jashtë sezonit, kanë dalë në dritë disa detaje nga kontrata e tij dhe kërkesat që ai ka bërë për sezonin e ardhshëm, të cilat mund të shkaktojnë pakënaqësi te disa prej bashkëlojtarëve.

Sipas asaj që raporton gazeta spanjolle Mundo Deportivo, Yamal ka kërkuar që sezonin tjetër të ketë të drejtën të ekzekutojë goditjet e dënimit dhe penalltitë për Barcelonën.

Aktualisht, goditjet e dënimit zakonisht ndahen mes Raphinhas dhe Robert Lewandowskit, ndërsa polaku është zgjedhja e parë për penalltitë.

Nuk dihet ende nëse Barcelona ka pranuar që Yamal të bëhet zgjedhja kryesore për të dy rastet, apo nëse ai thjesht dëshiron të merret parasysh gjatë situatave të tilla.

Megjithatë, është e qartë se një ndryshim i tillë nuk do të pritet mirë nga disa lojtarë të ekipit, sidomos duke marrë parasysh faktin që ata kanë qenë të suksesshëm në ekzekutimin e tyre gjatë sezoneve të fundit.

Por për Lamine Yamal, mundësia për të ekzekutuar si goditjet e dënimit ashtu edhe penalltitë përfaqëson një mundësi të jashtëzakonshme për të shtuar edhe më shumë në numrin e golave dhe asistimeve gjatë sezonit të ardhshëm.

