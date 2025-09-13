Yamal emëron favoritët e Ligës së Kampionëve – përfshirë Real Madridin

Sensacioni adoleshent i Barcelonës, Lamine Yamal, synon rritjen personale dhe suksesin kolektiv në sezonin 2025/26.

Duke folur për gazetën Mundo Deportivo, 18-vjeçari përshkroi ambiciet e tij për të përmirësuar lojën e tij dhe për të ndihmuar Barcelonën të garojë për çdo titull që i ofrohet, teksa vendosi objektiva të qarta për sezonin aktual.

“Dua të vazhdoj të rritem, të ndihmoj ekipin me gola dhe asistime, dhe të luftoj për të gjithë titujt për të cilët garojmë”, ka thënë fillimisht Yamal.

Ndërsa hezitoi të përcaktonte shifrat e sakta të golave dhe asistimeve, ai theksoi dëshirën e tij për të përmirësuar numrin e golave të sezonit të kaluar, duke shtuar: “Gjëja më e rëndësishme është të marrim tre pikët në çdo ndeshje”.

Pavarësisht konkurrencës së ashpër nga rivalët e përforcuar si Real Madridi dhe Atletico Madridi, Yamal mbetet optimist, duke deklaruar: “Të dyja janë ekipe shumë konkurruese, por mendoj se në fund, nëse e bëjmë mirë punën tonë, kjo do të varet nga ne”.

Në Ligën e Kampionëve, ai emëroi Manchester Cityn, Liverpoolin, Bayern Munich, Real Madridin dhe Paris Saint-Germainin si pretendentë kryesorë, duke reflektuar mbi mësimet nga humbja e sezonit të kaluar ndaj Interit: “Në Ligën e Kampionëve, çdo gabim që bën paguhet”.

