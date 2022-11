Xi tensionohet me Trudeaun gjatë samitit G20: Nuk jemi marrë vesh ashtu

Presidenti kinez, Xi Jinping, e ka kritikuar personalisht të mërkurën kryeministrin e Kanadasë, Justin Trudeau, me pretendimin për rrjedhje të informacioneve nga takimi i tyre me dyer të mbyllura, në kuadër të samitit G20.

Në një video të cilën e ka publikuar të mërkurën transmetuesi publik kanadez, Xi dhe Trudeau shihen duke qëndruar afër njëri-tjetrit, dhe duke diskutuar përmes përkthyesit.

“Kjo është e papërshtatshme dhe nuk jemi marrë vesh ashtu”, i ka thënë Xi – Trudeaus në gjuhën mandarine.

“Nëse ka sinqeritet, ne mund të komunikojmë mirë me respekt të ndërsjellë, përndryshe rezultati nuk do të jetë i lehtë për t’u treguar”, ka thënë po ashtu Xi.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022