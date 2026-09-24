Xi pritet nga Trump në Shtëpinë e Bardhë, kërkon “besim”, dialog të vazhdueshëm dhe konkurrencë “të shëndetshme”
Presidenti kinez, Xi Jinping, ka bërë thirrje për “besim”, dialog të vazhdueshëm dhe “konkurrencë të shëndetshme”, teksa homologu i tij amerikan, Donald Trump, e priti në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.
Presidenti kinez tha se Pekini dhe Washingtoni duhet të forcojnë komunikimin, duke theksuar se pavarësisht dallimeve në “kushtet kombëtare” të dyja vendet mund ta kuptojnë më mirë njëra-tjetrën, të gjejnë pika të përbashkëta dhe të ndërtojnë besim të ndërsjellë përmes një “dialogu të sinqertë, të thelluar dhe të vazhdueshëm”.
Ai inkurajoi forcimin e kontakteve ndërmjet departamenteve qeveritare kineze dhe amerikane, përfshirë ato që mbikëqyrin politikën e jashtme, ekonominë, bashkëpunimin financiar, zbatimin e ligjit dhe shkëmbimet mes popujve.
Ai gjithashtu shprehu mbështetje për rritjen e shkëmbimeve ndërmjet organeve legjislative të të dyja vendeve.
“Duhet të bashkëjetojmë në paqe”, tha Xi, duke shtuar se si dy vende të mëdha, “mund të përfitojmë nga bashkëpunimi dhe të dyja palët do të humbasin në një përballje”.
Xi theksoi se Kina dhe SHBA-ja nuk kanë nevojë ta shmangin konkurrencën, por ajo duhet të jetë e “shëndetshme” dhe “brenda kufijve”. Ai bëri thirrje për “një garë për të kapur njëra-tjetrën”, në vend të një “përballjeje me rezultat zero”, ku njëra palë fiton dhe tjetra humbet.
Kina dhe SHBA-ja “duhet të ruajnë vijën e kuqe të mospërfshirjes në konflikt dhe përballje”, theksoi ai, duke bërë thirrje për dialog të rregullt dhe përmirësimin e mekanizmave për komunikimin dhe parandalimin e krizave ndërmjet forcave të armatosura të të dyja vendeve.
“Kurthi i Tukididit mund të kapërcehet”, tha ai, duke iu referuar rrezikut të konfliktit ndërmjet një fuqie në ngritje dhe një fuqie të konsoliduar. Koncepti lidhet me historianin e lashtë grek Tukididi dhe është trajtuar edhe nga romancieri amerikan Herman Wouk.