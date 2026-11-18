Xi mirëpret Trumpin për të diskutuar bashkëpunimin Azi-Paqësor, çështjet globale dhe marrëdhëniet dypalëshe
Presidenti kinez Xi Jinping mirëpriti sot presidentin amerikan Donald Trump në Kinë, duke shprehur shpresën për diskutime më të thella mbi marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin Azi-Paqësor dhe peizazhin ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
“Kina është një vend që vlerëson mirësjelljen dhe ka një traditë reciprociteti”, i tha Xi homologut amerikan Trump, sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, duke iu referuar ceremonisë së mirëseardhjes që Trumpi dhe gruaja e tij Melania i bënë atij gjatë vizitës së tij në shtator në SHBA.
“Ju uroj mirëseardhjen në Kinë dhe pres që të kemi shkëmbim të thellë pikëpamjesh me ju për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me marrëdhëniet Kinë-SHBA, bashkëpunimin Azi-Paqësor dhe peizazhin ndërkombëtar”, tha Xi duke bërë thirrje për një marrëdhënie konstruktive të bazuar në “respektin, drejtësinë dhe reciprocitetin”.
Trumpi e falënderoi Xi-në që e priti personalisht në aeroport, duke thënë se ishte i kënaqur që do të vizitojë përsëri Kinën dhe beson se udhëtimi do të avancojë më tej marrëdhëniet dypalëshe dhe do të arrijë sukses të plotë, raportoi Xinhua.
Mirëpritja paraqiti një fluturim nga avionët luftarakë kinezë, duke pasqyruar pritjen që Xi mori gjatë vizitës së tij shtetërore në SHBA. Trumpi mbërriti në Kinë për Samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), me bisedime që pritet të trajtojnë tregtinë, sigurinë rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme, përfshirë luftërat në Iran dhe Ukrainë.
Një takim i planifikuar trepalësh që përfshin Xi, Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin të enjten pritet gjithashtu të fokusohet në paqen globale. Vizita shënon takimin e tretë mes presidentit kinez dhe Trumpin këtë vit.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, Trump ishte planifikuar të zhvillonte dy takime sot, një me presidenten meksikane Claudia Sheinbaum dhe një tjetër me kryeministrin kanadez, Mark Carney.