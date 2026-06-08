Xi Jinping viziton Korenë e Veriut pas 7 vitesh, Kim Jong Un e pret me ceremoni madhështore
Presidenti kinez Xi Jinping dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un kanë riafirmuar fuqishëm angazhimin e tyre për të thelluar dhe forcuar më tej marrëdhëniet dypalëshe. Ky riorganizim forcash u vulos gjatë një samiti të rëndësishëm të mbajtur në Phenian.
Kjo zhvendosje diplomatike shënon vizitën e parë të Xi Jinping në Korenë e Veriut në shtatë vitet e fundit, duke ardhur në një moment delikat të tensioneve të larta gjeopolitike dhe riorganizimeve të reja në rajon.
Kim Jong Un, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Ri Sol Ju, priti personalisht në Aeroportin Ndërkombëtar të Phenianit presidentin kinez dhe zonjën e parë të Kinës, Peng Liyuan.
Më pas, në qendër të kryeqytetit koreano-verior u organizua një ceremoni zyrtare mirëseardhjeje që dëshmonte rëndësinë e këtij takimi:
-U zhvillua një paradë ushtarake madhështore me pjesëmarrjen e mijëra qytetarëve.
-Sheshi qendror u zbukuruar me flamujt e të dy vendeve dhe portrete gjigante të Xi dhe Kim.
-U shpalosën pankarta të shumta që lartësonin miqësinë, unitetin dhe aleancën e ngushtë mes Pekinit dhe Phenianit.
Gjatë takimit dypalësh, Xi Jinping shprehu vullnetin e plotë të Kinës për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh në sektorë kyç si tregtia, bujqësia, ndërtimi dhe teknologjia. Ai vuri theksin te domosdoshmëria e forcimit të bashkëpunimit strategjik për të mbrojtur interesat sovrane dhe mbrojtëse të të dy shteteve.
Nga ana tjetër, Kim Jong Un e cilësoi praninë e liderit kinez si një provë të gjallë të lidhjeve të pathyeshme. Ai deklaroi prerë se thellimi i miqësisë mes Koresë së Veriut dhe Kinës mbetet një “zgjedhje strategjike e pandryshueshme” për Phenianin.
Ky samit vjen vetëm pak muaj pas takimit të tyre të fundit në Pekin, ku të dy liderët ndoqën një paradë ushtarake krah presidentit rus Vladimir Putin dhe personaliteteve të tjera botërore.
Vizita e Xi në Phenian pason takimet e tij të fundit në Pekin me Vladimir Putin dhe ish-presidentin e SHBA-së Donald Trump. Ndërkohë, udhëheqësi kinez pritet të udhëtojë drejt Shteteve Bashkuara në shtator për një tjetër takim me Trump.
Sipas analistëve gjeopolitikë, Pekini po synon të rifitojë rolin e tij vendimtar dhe të reflektojë ndikim të fortë mbi Korenë e Veriut, sidomos në një kohë kur Pheniani ka shfaqur afrimitet të madh dhe ka forcuar ndjeshëm bashkëpunimin ushtarak e diplomatik me Moskën.
Kina vazhdon të mbetet partneri më i rëndësishëm ekonomik dhe mbështetësi kryesor diplomatik i Koresë së Veriut. Ky samit merr një vlerë edhe më simbolike pasi ky vit, viti 2026, shënon 65-vjetorin e nënshkrimit të traktatit të mbrojtjes së ndërsjellë midis dy vendeve.