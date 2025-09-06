“Xi Jinping dhe Kina po kurdisin një Rend të Ri Botëror”/ Analiza e The Sun: Kërkon t’i tregojë fuqinë SHBA-së, Perëndimi të përgatitet
Sipas një analize të The Sun, presidenti kinez Xi Jinping po ndërton një strategji globale së bashku me aleatët e tij të quajtur Boshti i së Keqes, me synimin për të krijuar një Rend të Ri Botëror.
Dr. Alessandro Arduino, ekspert për sigurinë kineze, shpjegon se Xi po përpiqet të formojë një supergrup të rivalëve më të mëdhenj të Perëndimit, për të “mbytur dhe thithur fuqinë e tyre”.
Analiza e The Sun thekson dy ngjarje kyçe që dëshmojnë këtë strategji. Parada ushtarake për 80-vjetorin e Luftës së Dytë Botërore shërbeu si një mundësi për të ekspozuar armët më të avancuara, përfshirë raketën hipersonike bërthamore Dongfeng-5C, që mund të mbajë deri në 12 koka bërthamore dhe të arrijë SHBA-në në vetëm 20 minuta.
Ndërkohë, takimi në Tianjin mbi Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (SCO) me Vladimir Putin dhe liderë të tjerë si Narendra Modi, tregoi përpjekjet e Kinës për të bashkuar vendet që kundërshtojnë ndikimin perëndimor, duke krijuar alternativa ndaj NATO-s dhe blloqeve politike perëndimore.
Dr. Arduino nënvizon se Kina po përdor forcën ushtarake dhe aleancat strategjike për të rritur ndikimin global, duke përfshirë vendet nga Afrika dhe Karaibet deri në Azi dhe Evropë.
The Sun e përshkruan këtë si një strategji të planifikuar me dekada, ku Kina tregon fuqinë e saj ushtarake, politikën e shumëpolarisë dhe ndikimin global, duke u përballur me një Perëndim të ndarë dhe të pasigurt.
Analiza përfundon duke theksuar se paradat, takimet strategjike dhe aleancat globale dërgojnë një mesazh të qartë për SHBA-në dhe Perëndimin: Kina është duke u bërë një fuqi udhëheqëse e një bote shumëpolare, duke përfituar nga dobësitë dhe ndasitë perëndimore.