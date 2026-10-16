Xhiroja e 10-të në elitë, futbolli vendor në aksion nga e shtuna deri të hënën
E shtuna sjell dy ndeshjet e para të xhiros së 10-të në elitën e futbollit vendor, raporton SHENJA. Të parat në fushë do të zbresin Shkëndija e Haraçinës dhe Struga, në një përballje që pritet të sjellë futboll cilësor. Takimi do të luhet në stadiumin e Çairit, me fillim nga ora 12:00. Në ndeshjen tjetër të ditës, që do të zhvillohet nga ora 14:00, Bregallnica do të presë Vardarin në terrenin e saj.
Ndeshjet e elitës vazhdojnë edhe të dielën, kur në program janë përballjet Bashkimi – Sileksi dhe Skopje – Shkëndija. Ndërkaq, xhiroja e 10-të do të përmbyllet të hënën me takimin Arsimi – Tikveshi. /SHENJA/