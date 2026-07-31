Xhihadi Islamik: Marrëveshja e raportuar midis fraksioneve palestineze dhe Izraelit është “e pasaktë”
Lëvizja Palestineze e Xhihadit Islamik tha sot se marrëveshja e shpallur midis fraksioneve palestineze dhe Izraelit ishte “e pasaktë”, duke shtuar se ajo ka rezerva për marrëveshjen në formën e saj aktuale, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësi i lëvizjes tha: “Ajo që është shpallur në lidhje me një marrëveshje midis fraksioneve palestineze dhe armikut (Izraelit) është e pasaktë dhe ne kemi rezerva për të në formën e saj të qarkulluar aktualisht”.
Deklarata e grupit palestinez erdhi pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se ishte arritur marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, me forcat izraelite të vendosura të tërhiqen në faza ndërsa procesi ecën përpara.
Trump vlerësoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën e ndërmjetësimit të asaj që ai e përshkroi si një “përparim historik”, duke thënë se marrëveshja do të zbatohej gradualisht, me një Forcë Stabilizim Ndërkombëtar që punon së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 174 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.
Armëpushimi u ndërmjetësua sipas planit prej 20 pikash të Trumpit për Gazën, i cili po mbikëqyret nga Bordi i Paqes, të cilin ai e kryeson.
Pavarësisht armëpushimit, i cili hyri në fuqi më 10 tetor 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme në të gjithë Gazën, duke vrarë 1.214 palestinezë dhe duke plagosur 3.977 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë.