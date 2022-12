Xherdan Shaqiri shënon gol ndaj Serbisë

Xherdan Shaqiri sapo ka shwnuar golin e avantazhit pwr Zvicrwn ndaj Serbisw, ndeshje kjo e vlefshme pwr raundin e tretw tw “Katar 2022”

Zvicra ka tri pikë në vendin e dytë. Ndërsa Serbia është e fundit me një pikë. Brazili i prin grupit me gjashtë pikë, kurse Kameruni është i treti me një pikë.

Zvicra kalon tutje edhe me barazim.