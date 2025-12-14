Xhaka udhëheq Sunderlandin drejt fitores në derbin e zjarrtë
Granit Xhaka ishte më i miri në fushë te Sunderlandi që e fitoi derbin e zjarrtë regjional ndaj Newcastle Unitedit.
Të dielën mbrëma, Sunderlandi e fitoi 1:0 derbin e njohur si “Wear-Tyne”.
Xhaka e kompletoi ndeshjen në mesfushë dhe sërish shkëlqeu.
Ai e nisi aksionin që përfundoi me shënim të Sunderlandit, përkatësisht me autogol të Nick Woltemade. Ylli gjerman shënoi në portën e tij në fillim të pjesës së dytë.
Sunderlandi i ka 26 pikë në vendin e shtatë të elitës angleze. Newcastle është në vendin e 12-të me 22 pikë.
Ndeshja i takoi xhiros së 16-të të Premier Leagues.