Xhaka rikthehet nga lëndimi, gati të komandojë mesfushën ndaj Fulhamit
Mesfushori kosovar, Granit Xhaka, është gati të rikthehet në fushë pas një periudhe mungese për shkak të lëndimit. Lajmi është konfirmuar nga trajneri i skuadrës, Régis Le Bris, i cili bëri të ditur se lojtari do të jetë në dispozicion për përballjen e radhës ndaj Fulham F.C..
“Graniti është stërvitur pothuajse plotësisht gjatë gjithë javës, prandaj është i gatshëm për t’u përfshirë në skuadër”, deklaroi Le Bris në konferencën për media.
Xhaka kishte mbetur jashtë fushave për shkak të një problemi në kyçin e këmbës, lëndim që e pësoi në muajin janar gjatë ndeshjes kundër Crystal Palace F.C.. Mungesa e tij ishte ndier në mesfushë, duke qenë se ai konsiderohet një nga shtyllat kryesore të ekipit.
Rikthimi i tij vlerësohet si një lajm shumë i mirë për skuadrën, e cila fiton eksperiencë, qetësi dhe stabilitet në repartin e mesfushës në prag të ndeshjeve vendimtare që e presin në vazhdim të sezonit.