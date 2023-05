Xhaka: E ardhmja ime vendoset javën e ardhshme, ndeshja tjetër është e fundit për mua me Arsenal

Mesfushori i Arsenalit, Granit Xhaka po afrohet gjithnjë e më shumë me Bayer Leverkusen dhe të dhëna të mëtejshme i dha vetë ai në një intervistë për “The Standard”.

Xhaka theksoise e ardhmja e tij do të qartësohet plotësisht javën e ardhshme.

“Me siguri e ardhmja ime do të dihet javën e ardhshme. Mendoj se tifozët e meritojnë dhe gjithashtu unë. Ne kemi një tjetër javën në Premier League, dua ta shijoj, nëse kthehem pas 3 vite, sot ndihem krenar dhe i lumtur. Gjithmonë do t’u jem mirënjohës fansave për mënyrën se si po më trajtojnë pas kësaj, nuk e prisja. Javën e ardhshme, e përsëris, do të dimë shumë më tepër për të ardhmen time. Dua t’u kthej diçka tifozëve për atë që mund të jetë ndeshja ime e fundit me ‘Topçinjtë’. Doja të bëja diçka të veçantë këtë sezon, ndoshta me një titull, por nuk ndodhi kështu”-tha mesfushori.

