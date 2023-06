Xhaferi: Ta ndërtojmë ardhmërinë e përbashkët, jemi pjesë e patjetërsueshme e kësaj toke

Besimtarët muslimanë i ka uruar edhe kryeparlamentari Talat Xhaferi.

Mesazhi i plotë

Të nderuar qytetarë, pjesëtarë të konfesionit islam,

Më lejoni që në emër të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, të gjithë pjesëtarëve të konfesionit islam me rastin e festës së madhe myslimane – Kurban Bajramit, t’u shpreh urime, me shpresë se festa do t’ju gjejë me shëndet të mirë, qetësi shpirtërore dhe ngrohtësi familjare, kudo që ta festoni.